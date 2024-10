JETHRO TULL – in uscita “The Jethro Tull Christmas Album – Fresh Snow At Christmas”

Il rapporto dei JETHRO TULL con la stagione natalizia risale agli esordi della leggendaria band. Quest’oggi si rinnova per gli ammiratori dei giorni nostri e per i fan di lunga data, con l’uscita di un’edizione ampliata e remixata di “The Jethro Tull Christmas Album” del 2003 in arrivo su Inside Out Music il 6 dicembre 2024.

Con il titolo “The Jethro Tull Christmas Album – Fresh Snow At Christmas”, il 21esimo album in studio della band è stato remixato dai master originali da Bruce Soord (The Pineapple Thief), oltre a ricevere un nuovo trattamento audio surround sia in Dolby Atmos che in 5.1. Il formato limited deluxe 4CD + Blu-ray book-set presenta un artwork completamente nuovo, oltre a materiale dal vivo, e comprende i seguenti 5 dischi:

CD1: Original Album Mixes

CD2: 2024 Remixes by Bruce Soord

CD3: Christmas Live At St. Bride’s 2008 (newly remixed by Bruce Soord)

CD4: The Ian Anderson Band Live At St. Bride’s 2006 (previously unreleased)

Blu-ray: Dolby Atmos, 5.1 Surround Sound & High Resolution Stereo Mixes of The Jethro Tull Christmas Album, as well as High Resolution Stereo Mixes of both live recordings

Inoltre, l’album sarà pubblicato per la prima volta in vinile, in versione 2LP 180g Gatefold con i remix del 2024. I preordini sono disponibili qui: https://jethrotullband.lnk.to/JethroTullChristmasAlbum

Questo è stato l’ultimo album in studio con la presenza del chitarrista di lunga data Martin Barre, che ha composto la strumentale di chiusura “A Winter Snowscape”. Nell’album compaiono anche il tastierista e fisarmonicista Andrew Giddings, il bassista Jonathan Noyce e i batteristi Doane Perry e James Duncan. Tra le composizioni di Anderson al debutto, l’iniziale “Birthday Card At Christmas” e “First Snow On Brooklyn”, mentre brani tradizionali come “God Rest Ye Merry, Gentlemen” e “We Five Kings” sono stati interpretati insieme alla “Pavane” di Fauré.