QUEENS OF THE STONE AGE – due date in Italia

I Queens Of The Stone Age arrivano in Italia con due appuntamenti, martedì 15 luglio 2025 a Pistoia, all’interno della storica cornice del Pistoia Blues Festival, in Piazza Duomo e il giorno successivo, mercoledì 16 luglio 2025, a Romano d’Ezzelino (Vicenza) Villa Ca’ Cornaro, dove si esibiranno nell’ambito dell’AMA Music Festival.

La band capitanata da Josh Homme, torna nel nostro paese dopo la straordinaria data agli I-Days Milano 2024 all’Ippodromo Snai San Siro.

Il 16 giugno 2023 è uscita l’ultima fatica della band “In Times New Roman…”.

I Queens Of The Stone Age hanno pubblicato otto album in oltre 25 anni di carriera e si sono imposti come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock, entrando a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale.

Formati da Joshua Homme sullo sfondo di Palm Desert, California, negli anni Novanta, i Queens of the Stone Age sono ciò che accade quando un’entità musicale multidimensionale supera il genere stesso che crea. Troppo prolifici, ambiziosi e semplicemente geniali per essere confinati in una categoria, i QOTSA si sono trasformati, nel corso di otto album assolutamente essenziali, nel colosso che ci ha benedetto con una cornucopia di brani da “No One Knows” a “Little Sister”, da “My God is the Sun” a “Emotion Sickness” e molti altri. Innegabilmente rock, sì, sempre, ma con il sangue, il sudore e la magica spavalderia che solo Homme e i suoi compagni sanno evocare.

Acclamati come una delle più grandi band dal vivo esistenti, i QOTSA sono composti da Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore… Ciò che è iniziato come generator party nel deserto si è evoluto in un innegabile gruppo multisensuale che torna a illuminare i palchi di tutta Europa e degli Stati Uniti nei prossimi mesi.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di mercoledì 22 gennaio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 gennaio.

MARTEDÌ 15 LUGLIO 2025

PISTOIA BLUES FESTIVAL – PIAZZA DUOMO

PISTOIA

Special guest: The Amazons

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025

AMA MUSIC FESTIVAL – VILLA CA’ CORNARO –

ROMANO D’EZZELINO (VICENZA)

Special guests: The Kills + The Amazons