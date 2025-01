STRAY KIDS – una data in Italia a luglio

La band K-Pop da record Stray Kids arriva per un’unica data italiana del loro tour europeo, mercoledì 30 luglio 2025 allo Stadio Olimpico di Roma. A distanza di un anno dalla data trionfale a I-Days Milano 2024 con 70 mila biglietti venduti, la band torna nel nostro paese con un nuovo lavoro in studio “Hop” uscito il 16 dicembre 2024 via Universal Music con il quale continuano a superare i confini musicali in modo creativo e sonoro.



Oggi, l’acclamato fenomeno globale del K-Pop Stray Kids, certificato oro, continua la sua marcia da record con l’annuncio di 7 nuovi spettacoli in tutto il mondo del suo Stray Kids World Tour <dominATE>. Le nuove date annunciate includono un secondo spettacolo ad Arlington, in Texas, e a Madrid, in Spagna, a causa dell’incredibile richiesta dei fan, oltre a nuove tappe del tour a Roma, in Italia, e a Shizuoka, in Giappone. Il tour mondiale degli Stray Kids <dominATE> segna la loro prima serie completa di date negli stadi e il loro atteso ritorno dopo il loro secondo tour mondiale, “MANIAC”, che ha tenuto con successo 42 spettacoli in 18 città. Con questa nuova tournée, gli Stray Kids mirano a raggiungere più regioni e a entrare in contatto con un numero ancora maggiore di STAY (nome del fandom), in tutto il mondo.

Prodotti da JYP Entertainment e promossi da Live Nation, i nuovi spettacoli si terranno quest’anno, a partire dall’Estadio Bicentenario La Florida in Cile il 27 marzo, per poi fare tappa in città come Rio de Janeiro, Los Angeles, Toronto, Londra e altre ancora, prima di concludersi con un nuovo spettacolo a Roma allo Stadio Olimpico il 30 luglio. Il tour segna le prime esibizioni del gruppo in stadi di rilievo mondiale, dove ha già registrato il tutto esaurito e aggiunto più serate in diverse città, tra cui due spettacoli a Città del Messico, due a San Paolo, due a Londra, due a Parigi e due al SoFi Stadium di Los Angeles.



Gli Stray Kids porteranno scena anche le canzoni tratte dal disco “ATE”, pubblicato lo scorso luglio, brani tratti dagli album precedenti, tra cui i preferiti dai fan, certificati oro, “Back Door”, “God’s Menu” e “MANIAC”, oltre agli spazi solisti degli 8 componenti.

Gli Stray Kids hanno recentemente vinto il premio “Miglior artisti K-Pop a livello globale” ai Billboard Music Awards 2024. Il gruppo si è cimentato anche nella performance delle loro hit: Chk Chk Boom” e “JJAM”.



Gli Stray Kids si sono già affermati come icone globali, avendo raggiunto numerosi traguardi negli ultimi sei anni della loro carriera. Sono entrati nella storia grazie a partecipazioni a festival rivoluzionari, diventando il primo gruppo K-Pop a esibirsi al Gala Des Pièces Jaunes e a essere headliner di importanti festival nel 2024, come il Lollapalooza di Chicago, l’I-DAYS di Milano e il BST Hyde Park di Londra.



Il tour ha già fatto il giro del mondo, conquistando gli STAY nelle principali città australiane e in Asia. Il tour inizierà a Seoul al KSPO Dome per 4 notti con uno spettacolo elettrico e proseguirà a Singapore, Bulacan, Macao, Tokyo, Osaka, Bangkok, Jakarta e terminerà con due notti a Hong Kong il 18 e 19 gennaio.

Alla fine del 2024, con l’ultimo HOP, hanno piazzato il sesto album al primo posto della Billboard 200. Un risultato che ha fatto storia. Questo record li ha consacrati come il primo gruppo in assoluto a debuttare al primo posto della classifica con i suoi primi sei album. Inoltre, sono stati il primo gruppo K-pop a partecipare al Met Gala e sono stati nominati “Best Dressed” da Vogue, GQ, British GQ, Rolling Stone, Billboard e molti altri.



STRAY KIDS

Gli Stray Kids sono una boy band di 8 membri della JYP Entertainment formatasi nel marzo 2018. Il nome del gruppo “Stray Kids” sta a significare la loro determinazione a rompere e fuggire dalla tradizione, dalle formalità e dal vecchio sistema. Tutti i membri non solo hanno talento nella voce, nel rap e nelle performance, ma hanno anche il merito di aver prodotto la maggior parte della discografia unica degli Stray Kids.

Gli Stray Kids sono stati incoronati vincitori del Top Global K-Pop Artist ai recenti BBMA 2024, assicurandosi una doppietta di vittorie dopo la vittoria del Top K-Pop Album nel 2023. Hanno inoltre dimostrato la loro popolarità globale vincendo il premio Best K-Pop ai VMA 2023 con il loro album completo <5-STAR>. L’album ha venduto oltre 4,61 milioni di copie durante la prima settimana di pubblicazione, diventando all’epoca il numero più alto della prima settimana nella storia del K-pop. Il gruppo ha anche vinto il titolo di “Gruppo dell’anno” ai People’s Choice Awards 2024 e di “Album K-Pop dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards 2024.

Non solo hanno debuttato con sei album consecutivi al numero 1 della classifica Billboard 200 con il loro recente album <HOP>, ma sono anche diventati il secondo gruppo maschile K-Pop della storia a entrare nella classifica Billboard HOT 100. Gli Stray Kids non smetteranno di superare tutti i confini geografici e culturali per risuonare profondamente con gli ascoltatori di tutto il mondo.



Biglietti in vendita generale dalle ore 15.00 di mercoledì 5 febbraio.