In Inghilterra si è svolto il Download Pilot Festival 2021

Capienza limitata a 10.000 persone, obbligo di test molecolare negativo per accedere, nessun distanziamento, nessuna mascherina. Tre giorni di concerti all’aperto (sotto l’acqua e in mezzo al fango ovviamente, come impone la tradizione di Donington Park), camping, pogo e salti: il Download Pilot Festival 2021 si è svolto questo weekend e, tra le band protagoniste, c’erano anche Enter Shikari, Bullet For My Valentine, Skindred, Loathe, While She Sleeps, Bleed From Within, Boston Manor, Sleep Token e Frank Carter (in doppia versione, un giorno coi Rattlesnakes, un altro con gli Sleeping Souls).

In UK la coverage dei media è stata massiccia. La tre giorni del Download Pilot è stata approvata dal Governo e fa parte di diversi eventi-test che cercheranno di fornire indicazioni il più precise possibili per capire come provare a dare continuità alla macchina del live entertainment nei prossimi mesi.

Qui sotto il servizio della BBC.

Qui il report del Guardian.

A seguire alcuni video amatoriali dei presenti alla manifestazione.

Credit Photo: https://www.facebook.com/downloadfest/photos/