MEI 2021 – il Meeting delle Etichette Indipendenti sarà dedicato a Rino Gaetano in occasione dei 40 anni dalla morte dell’artista

Si terrà l’1, il 2 e il 3 ottobre la 26esima edizione del MEI a Faenza che durante questi tre giorni sarà la città porta bandiera della musica indipendente. Quest’anno, la manifestazione si aprirà con un omaggio a Rino Gaetano che vedrà la band (Rino Gaetano Band) guidata da Alessandro Gaetano, il nipote di Rino e tanti altri nomi del panorama musicale italiano, salire sul palco per questa dedica speciale ad un’artista mai dimenticato. Ci sarà anche una figurina per omaggiare Rino Gaetano e il ricavato verrà devoluto alla raccolta fondi per la fondazione Meyer.

L’edizione porta la firma del patron del MEI, Giordano Sangiorgi che attraverso la rassegna, presenterà al pubblico, concerti, fiere e mostre sparsi nei palazzi e nelle piazze della città. Il tutto sarà facilmente visibile anche attraverso i contenuti streaming e sui social dell’evento.

Sul palco vedremo: Lorenzo Kruger, Cmqmartina, Andrea Chimenti, Lindo Ferretti, VV, Giuse De Liza e tanti altri. Proprio questi due ultimi artisti, scoperti da Maciste Dischi, possono essere considerati come due delle migliori novità al MEI Giovani 2021. Maciste Dischi ha più volte intersecato la sua strada con la più importante manifestazione della musica indipendente come, per esempio, quando fece salire sul palco nomi come Fulminacci o Gazzelle.

Piccole anticipazioni sui principali premi assegnati sono: Il Pimi (miglior artista indipendente) ad Amerigo Verardi, mentre il premio speciale Nilla Pizzi va a La Rappresentante di Lista. Il premio Giovani MEI 2021 è assegnato e Cqmmartina. Andrea Chimenti e Giovanni Lindo Ferretti ritireranno il premio alla carriera, premio che verrà assegnato anche a Renato Marengo e alla Nuova Compagnia di Canto Popolare.

La Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web, anche quest’anno verrà consegnato a Faenza. Il premio sarà assegnato al “Miglior sito collettivo” e al “Miglior blog personale” e anche ad altri settori di informazione musicale e culturale dell’anno. I vincitori, delle diverse categorie, saranno resi noti il 2 settembre prossimo mentre la premiazione ci sarà sabato 2 ottobre.

