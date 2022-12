LA PRIMA ESTATE ANNUNCIA I PRIMI 3 HEADLINERS DELL’EDIZIONE 2023: JAMIROQUAI, BON IVER E ALT-J

L’attesa è finita, La Prima Estate torna nel 2023 con una formula nuova, sviluppata su due weekend, e annuncia i primi tre straordinari headliners: Jamiroquai, Bon Iver e Alt J.Music lovers di tutto il mondo, che già lo scorso anno sono accorsi numerosi, avranno l’opportunità di vivere nuovamente l’esperienza dello storico Parco BussolaDomani. Due weekend consecutivi nella seconda metà di giugno, e una lineup di grande livello. La Prima Estate rinnova infatti la propria volontà di non essere solo un festival musicale, ma una vera e propria vacanza. Le experience collateralispazieranno dal mondo dello sport a quello dell’enogastronomia e si svolgeranno durante la giornata, in prossimità del Parco di BussolaDomani.Il primo weekend sarà quello del 16-17-18 giugno e avrà come protagonista, nella serata di sabato 17 Bon Iver, la band di Justin Vernon, che fin dal suo album d’esordio For Emma, Forever Ago del 2007 si è ritagliata uno spazio tra i più innovativi interpreti dell’alternative rockIl secondo weekend (23-24-25 giugno) si aprirà venerdì 23 giugno con gli ALT-J, altra band culto dell’alternative rock, il cui ultimo disco The Dream è stato più volte citato tra i migliori album di questo 2022.La sera dopo, sabato 24, salirà sul palco di Lido di Camaiore JAMIROQUAI, alfieri del movimento Acid Jazz e diventati poi, a partire dagli anni ’90, la band di punta del soul funk inglese vendendo decine di milioni di album in tutto il mondo. La band di Jay Kay è sempre stata una delle più amate nel nostro Paese, dove tornerà ad esibirsi dopo cinque anni con questo concerto a La Prima Estate.La formula dei due weekend permetterà al pubblico di rimanere in Versilia più giorni, per questo saranno in disponibili fin da subito abbonamenti smart per seguire tutte e tre le serate di entrambi i week end. Questi “early bird” premiano chi ripone fiducia nella direzione artistica de La Prima Estate con uno sconto davvero considerevole: ad esempio il biglietto delle tre serate del primo weekend, dove ad oggi sono stati annunciati solo i Bon Iver, avrà un abbonamento smart a 3 serate a soli 100 euro + prevendita che resterà in vendita per un periodo limitato.“Dopo il successo dello scorso anno siamo entusiasti di annunciare i primi nomi di un cartellone che riserva ancora grandi sorprese per il pubblico” ha dichiarato Mimmo D’Alessandro, CEO di D’Alessandro e Galli, che dopo aver ideato il festival ne cura l’organizzazione “Anche quest’anno l’ambizione è stata grande, il nostro obiettivo è portare a La Prima Estate, davanti al mare della Versilia, una selezione di artisti di qualità. Il Parco di BussolaDomani ospiterà tutte quelle band che saranno protagoniste dei grandi festival europei durante la prossima estate”“Il nostro litorale è pronto ad accogliere nuovamente la grande musica a BussolaDomani – commenta il Sindaco di Camaiore Marcello Pierucci -. Sulle orme del mitico tendone di Sergio Bernardini, Lido di Camaiore, per il secondo anno, torna ad ospitare musicisti e cantanti di fama internazionale, grazie alla duratura e proficua collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la D’Alessandro e Galli. La Prima Estate diventerà di diritto un evento simbolo del nostro territorio e siamo certi che saprà ritagliarsi un ruolo sempre più importante ed incisivo nel panorama musicale europeo e mondiale”.Anche in questa seconda edizione saranno resi disponibili vantaggiosi pacchetti che uniranno al biglietto per il festival l’alloggio presso hotel convenzionati e un ombrellone privatonegli stabilimenti del famoso litorale versilieseI pacchetti, che verranno messi in vendita a partire dalla prossima settimana, permetteranno al pubblico di acquistare con un solo clic biglietto, hotel e ombrellone. Gli abbonamenti Early Bird saranno disponibili a un prezzo vantaggioso, fino al completamento della line-up.