Ecco i primi nomi del Balaton Sound 2023

Ambientato sull’idilliaco e pulitissimo lago Balaton in Ungheria, il Sound offre un’ esperienza VIP extra lusso senza rivali, mettendo in risalto alcuni tra i più grandi nomi della musica elettronica globale. Il festival ospiterà dei maestri della pista da ballo come Armin Van Buuren e Don Diablo, i fortissimi Dimitri Vegas & Like Mike e, di ritorno al Balaton Sound ancora una volta, Hardwell. Si aggiunge al cartellone anche Dimension, uno degli artisti più in voga negli UK, che ha recentemente segnato un clamoroso sold-out nell’iconico Printworks, insieme agli acclamati KSHMR, Kungs, Ofenbach, e Joel Corry. Molti altri artisti verranno presto annunciati.



Questa edizione offrirà nuove esperienze VIP in riva alle acque del lago Balaton. Oltre ai Beach Club aperti anche di giorno, i visitatori saranno incantati dalle meravigliose sfilate di fashion designers internazionali, e da una serie di attività dedicate al benessere, come yoga e molto altro.



Rispetto al 2022 il Festival offrirà più opzioni di pernottamento; al solito camping e tende extra lusso, un esclusivo pacchetto VIP sarà disponibile nell’hotel a 5 stelle BalaLand, raggiungibile comodamente a piedi dal festival e con appartamenti vista lago.



Per gli amanti del vino e del buon cibo, il Balaton Sound è circondato dai migliori vigneti ungheresi e continua a fornirsi unicamente di prodotti di qualità da tutta la regione. Le sezioni VIP del festival vantano una serie di attività aggiuntive – dalla sala lounge dedicata al make-up fino ai welcome drink, insieme ai party e show esclusivi da non perdere. Gli ospiti potranno scegliere se fare festa su terra, oppure sul meraviglioso lago Balaton per qualche ore di divertimento indimenticabile, circondati da amici e dj super cool, star del momento.



Anna Filutas (Festival Manager di Balaton Sound) ha dichiarato: “In questo primo annuncio troviamo performer in cima all’elenco TOP 100 di DJ Mag, come Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, KSHMR o Vini Vici. Il Balaton Sound è un posto imperdibile per fare festa tutta la notte e poi godersi l’indimenticabile alba in riva al lago, ma è anche una destinazione perfetta per ricaricare le energie durante il giorno. In più, cerchiamo di soddisfare i bisogni di tutti i partecipanti: dagli avventurosi campeggiatori passando dagli ospiti che desiderano un maggiore comfort e fino ai servizi a cinque stelle.”



Il brand locale B My Lake unisce le forze con il Balaton Sound anche quest’anno e darà il benvenuto ad artisti dalle scene musicali underground. Ulteriori artisti saranno annunciati nei prossimi mesi.