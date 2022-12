Eagle-Eye Cherry: a 25 anni da Desireless il ritorno Back on Track

Quest’anno ha visto molti artisti riemergere e tornare sui palchi di tutto il mondo seguendo lo slancio vitale post-pandemia. Uno di questi è Eagle-Eye Cherry, autore della super-hit Save Tonight, uno dei grandi anthem anni 90. Dopo aver pubblicato nel 2018 l’ultimo disco Streets of You ed aver intrapreso il tour successivo l’artista è tornato all’opera lavorando su un nuovo disco, purtroppo interrotto dallo scoppio della pandemia da Covid. Ma quest’anno, con il calmarsi delle acque ed il progressivo ritorno alla quotidianità, Cherry coglie l’attimo per presentare al mondo i suoi nuovi brani e del conseguente album Back on Track, in uscita a gennaio.

Celebrando i 25 anni del suo disco di debutto Desireless Eagle Eye Cherry torna dirompente con un album la cui gestazione va avanti ormai dal 2019, ma soprattutto con la voglia di tornare a ciò che ama di più in assoluto: suonare live. Prova sufficiente di questo grande amore è l’ultimo singolo Rising Sun (ripubblicato anche in acustico), un pezzo di rinascita forgiato per l’arena.

Il 21 febbraio il cantautore svedese si esibirà in Santeria Toscana 31 a Milano e sarà la sua unica data in Italia per il momento: occasione da non perdersi assolutamente!

Recentemente è uscita una versione acustica del tuo ultimo singolo “Rising Sun”. Prima della pubblicazione del tuo nuovo album, usciranno altre versioni acustiche o questa è l’unica pianificata? Nel caso, come mai hai scelto proprio lei?

Quando scrivo le mie canzoni normalmente lo faccio con una chitarra acustica quindi amo rivisitarle spesso. La versione singolo di “Rising Sun” ha un sound enorme e un sacco di energia positiva. Ho pensato che sarebbe stato bello farne una versione acustica piú intima; in questo modo il testo melancolico arriva in un modo più forte, così puoi sentire di cosa parla veramente il brano.

Parlando del tuo album, uscirà il primo gennaio del 2023 e si chiamerà “Back on Track”. Quanto hai lavorato su questo nuovo disco? Cosa rappresenta per te?

Mi emoziona molto pubblicare finalmente Back on Track. Dopo aver finito l’ultimo tour mondiale mi sono precipitato in studio per trasportarvi tutta l’energia dei live. Abbiamo registrato diversi pezzi volendo pubblicarli il prima possibile, ma poi la pandemia è scoppiata e si è fermato tutto. Quindi il disco è finito da un pezzo. Rappresenta il ritorno a ciò che amo…uscire e suonare live.

Farai un concerto a Milano nel 2023, in Santeria Toscana 31, dove suonerai i tuoi classici con canzoni da Back on Track. Quante tracce porterai sul palco e come le hai scelte?

Non vedo l’ora di suonare a Milano. È da troppo tempo che non suono in Italia, ho una relazione molto speciale con questo paese. Mio padre Don Cherry era un musicista jazz e quando ero bambino eravamo spesso qui in tour, quindi ho molte memorie bellissime.

Il nostro show è votato alle good vibes e alla buona musica. Molte canzoni del disco sono state scritte con l’idea di suonarle live quindi ne porteró diverse sul palco, ma ovviamente ne suoneremo anche diverse di quelle più vecchie.

Cosa deve aspettarsi dai tuoi live qualcuno che non ha mai visto un tuo concerto?

Suonare live è ciò per cui vivo. Amo l’energia della folla e come tutto quello che c’è fuori dal concerto venga dimenticato. Per un momento andiamo tutti d’accordo ed è magico. Porteró la band con cui suono da diversi anni ora, siamo diventati una cosa sola dopo tanto tempo insieme.

Nel 2023 celebrerai il 25 anniversario del tuo album di debutto Desireless, che contiene la hit globale Save Tonight. Come ti senti? Quanto diresti di essere cambiato da Desireless a Back on Track?

A volte sembra che il mio primo album sia uscito ieri, tutti i miei ricordi di quel periodo sono ancora vivissimi. Save Tonight mi ha dato tutto ciò che sognavo, viaggiare per il mondo e suonare. Il cambiamento che sento è che ho vissuto molto e ho molto di più di cui scrivere.

Vuoi dire qualcosa ai tuoi fan?

Non vedo l’ora di vedervi a Milano!!