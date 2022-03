Ministri, online il video di Scatolette

È disponibile da oggi il videoclip di SCATOLETTE, nuovo singolo dei Ministri che anticipa il disco GIURAMENTI, in uscita il 6 maggio.

Pronti a risalire sul palco da fine marzo, i Ministri scaldano l’atmosfera con il nuovo singolo SCATOLETTE, uscito il 4 marzo per Woodworm. La band torna per scrivere una nuova pagina di musica dopo il singolo NUMERI, una canzone che nasce come uno sguardo sul mondo e diventa un’azione nel mondo.

“Scatolette, tra le ballate che abbiamo scritto, è una delle più amare, probabilmente perché parla della crisi di una delle cose che ci sono più care – la musica. Quella musica con cui abbiamo stretto un patto ancora ragazzi, quella musica che pareva un angolo di libertà e indipendenza in un mondo che si preoccupava solo di far cassa, quella musica che sembrava poterci salvare. Scatolette è anche una canzone su tutte le luci che si sono spente: biblioteche e discoteche per la prima volta unite in un lento declino di cui non riusciamo più a vedere l’inizio.” I Ministri.



Restano confermate le date del tour primaverile

31.03.2022 – RONCADE (TV) – NEW AGE

04.04.2022 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

07.04.2022 – ROMA – ORION

08.04.2022 – SANTA MARIA A VICO (CE) – SMAV

15.04.2022 – PERUGIA – AFTER LIFE

16.04.2022 – PINARELLA DI CERVIA (RA) – ROCK PLANET

23.04.2022 – FIRENZE – VIPER

24.04.2022 – BOLOGNA – ESTRAGON

29.04.2022 – TREZZO SULL’ADDA (MI) – LIVE CLUB

Si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all’avanguardia e alcuni tra i migliori producer, da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per Tommaso Colliva e Taketo Gohara. Hanno collezionato oltre 500 concerti, dai centri sociali degli inizi ai sold-out nei superclub e ai grandi festival, e i loro brani su Spotify sono stati ascoltati oltre 25 milioni di volte.

Dopo 15 anni sulle scene, continuano a essere un punto di riferimento per generazioni diverse, pur muovendosi con importanti cambi di prospettiva.

E come a voler sottolineare un elemento di continuità nello stravolgersi di punti di vista, vita e abitudini, si sono affidati a Nicolò Cerioni e alla sua arte per i loro abiti di scena – una piccola tradizione della band, cominciata nel 2006 con delle indimenticabili giacche napoleoniche, che li ha resi delle icone del rock in Italia anche nello stile.



CREDITS

Davide Autelitano: Voce, basso

Federico Dragogna: Chitarre, voce, Synth

Michele Esposito: Batteria, voce

Prodotto da Ministri e Ivan Antonio Rossi.

Registrato da Ivan Antonio Rossi e Ministri presso Blap Studio (MI), 8brr.rec Studio (MI), Salotta Studio (MI). Mixato da Ivan Antonio Rossi presso 8brr.rec Studio (MI)

Masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà di Tredozio (FC)

Assistant engineer Antonio Polidoro

Publishing: Woodworm



