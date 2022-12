“DILUVIO”, il singolo d’esordio di SERENA nuova voce dell’indie pop italiano!

E’ disponibile da oggi 6 dicembre su tutti i digital store “DILUVIO”, il singolo d’esordio dell’ eclettica cantautrice e ballerina SERENA, nuova voce dell’indie pop italiano!

Composto e prodotto dal produce D4d (ABNormal) e distribuito da Believe – DILUVIO è un brano dalla definita impronta elettronica che si fonde perfettamente con un testo pungente e deciso, fino ad esplodere in un potente drop strumentale che riesce ad esprimere tutta la rabbia dell’autrice.

Il testo con cui SERENA si presenta per la prima volta sulla scena, racconta infatti il processo che le ha consentito di ribellarsi ad un legame dove, più che amata si è sentita imprigionata e manipolata, dove senza accorgersene è entrata in un vortice di svalutazione personale: “Passi la vita ad inseguire un amore irraggiungibile, il famoso “happy end” dei film romantici e ti convinci di essere fortunata a stare con qualcuno, anche se nel rapporto ti da solo “briciole”; quando ho capito che la mia relazione era tossica e sbilanciata, ho sentito crescere in me un grande senso di rabbia che mi ha portata a ribellarmi e poi a scrivere questo testo, come testimonianza di quel momento per me doloroso, ma di grande crescita e consapevolezza” – racconta SERENA.

Il singolo è accompagnato da un video i cui elementi narrativi ed espressivi sono colti dalla realtà, dove il tema centrale è una coreografia, altro elemento attraverso il quale SERENA grazie le sue qualità di “dancer” racconta se stessa, accompagnata dalle due ballerine, “alleate” in questa battaglia. Il balletto resta centrale in quasi tutto il video – per la regia di Filippo Micciarelli – caratterizzato da movenze, azioni ed espressioni che più che raccontare la storia trasmettono le sensazioni e le emozioni provate dalla protagonista.

SERENA (Cecchi) è una trentenne cantautrice e ballerina nata a Terni. Sin dal primo vagito ha dimostrato la voglia di esprimersi attraverso la forma artistica; infatti all’età di 6 anni partecipa alle selezioni dello Zecchino d’Oro. Contestualmente sviluppa la voglia di ballare e intraprende lo studio della danza (moderna, classica, contemporanea, hip hop e latino americana), un “altro” amore della sua vita, che non ha mai abbandonato. Crescendo inizia ad approfondire lo studio del canto e del pianoforte e muove i primi passi nel mondo dei live che, grazie alla partecipazione ad alcuni contest, la vedono “opening” di molti artisti pop (tra gli altri Niccolò Fabi, Mauro Ermanno Giovanardi). Continua la sua preparazione partecipando a vari master a Roma in canto, dizione, foniatria; successivamente si diploma come interprete al CET di Mogol. Ribelle, ironica e sempre solare cresce nella consapevolezza di volersi esprimere e comunicare attraverso la musica e decide di iniziare la sua carriera musicale come professionista nel 2018 con l’incontro con il musicista e producer D4d insieme al quale prepara e pubblica il suo EP di debutto.

Il 6 dicembre 2022 esce il suo primo singolo “DILUVIO” per ABnormal Music – distribuito da BeliEve – un brano indie pop elettronico dove racconta una parte della sua vita sentimentale, sfogando tutta la rabbia maturata in una lunga relazione dentro alla quale senza rendersene conto era entrata in un processo di svalutazione personale.