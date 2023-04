Bull Brigade, Novità per celebrare i 15 anni di carriera

Per celebrare i 15 anni di carriera discografica, venerdì 7 aprile, i BULL BRIGADE pubblicano la ristampa in vinile in edizione limitata del primo disco “Strade smarrite”. Ad accompagnare la speciale release, sarà disponibile sugli store digitali la versione acustica di “Sulla collina”, uno dei brani più amati della band torinese che da diversi anni viene trasmesso allo stadio Olimpico di Torino durante le partite in casa della squadra granata.Con le loro sonorità punk rock dalle influenze street e hardcore e con quasi vent’anni di carriera, i Bull Brigade sono una tra le band più conosciute nel panorama punk italiano grazie alla poetica dei testi del cantante Eugenio Bora e alla ricca attività live che li ha portati a calcare importanti palchi in tutta Europa, arrivando anche in Sud America e condividendo la scena con artisti come Ska-P, 99 Posse, Punkreas, Cock Sparrer, Cockney Reject, Booze & Glory, The Exploited.

Parlando della riedizione del brano “Sulla collina”, Eugenio Bora, leader dei Bull Brigade afferma: “Per chi conosce la passione e la fede legate al mondo del calcio, è un pezzo già di suo evocativo, ma con la nuova chiave acustica si spinge oltre, diventando visionario e allo stesso tempo va a ricercare delle possibili radici di una storia senza tempo che sembra non poter esaurire le proprie ambizioni. La musica è rivisitata in chiave bluegrass, ma con un’impronta rock che la fa avvicinare senza forzature ad una rebel song irlandese. La ritmica delle chitarre cavalca il tempo di un rullante shuffle dove si vanno ad incastrare i commenti del mandolino. Il tutto si perfeziona nel momento in cui si inserisce la chitarra slide che rende immaginifico l’inciso ed aggiunge potenza all’esplosione del finale.”

Vero e proprio spaccato della Torino post olimpica, “Strade Smarrite” dei Bull Brigade è stato forse uno degli album street-punk più importanti della scena italiana post 2000. Prodotto da Marco Balestrino (Klasse Kriminale) e da Saverio Sgaramella (Woptime) il disco ha visto la luce nel 2008 per poi essere ristampato nel 2016. Oggi Strade Smarrite torna alla luce dopo 15 anni, completamente rimasterizzato e con la nuova veste grafica realizzata a penna bic da Gigio Bonizio, cantante dei Church Of Violence. Ad accompagnare la release, è in programma un tour di presentazione che partirà da Londra (15 aprile), toccando Berlino (29 aprile) e che proseguirà in Italia con i concerti a Torino (5 maggio), Roma (13 maggio), Bologna (20 maggio – sold out) e Milano (26 maggio).

LINE UP:Eugenio Bora -VoceLuigi Migliore -ChitarraAlessio Serena -ChitarraStefano Gnani -Basso

Marco Bertasi – Batteria



CREDITI BRANO “SULLA COLLINA”

Prodotta da Eugenio Borra, Fabio Valente e Marco Libanore.

Registrato e mixato al Librarecording studio da Marco Libranore Etichetta: Motoricity ProduzioniDistributore: TunecoreManagement: Trivel PartyBooking: Mad Tour BookingUfficio stampa: Big time