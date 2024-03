SZIGET FESTIVAL 2024 – quaranta nuove conferme

Oggi il Sziget Festival, il più grande festival d’Europa, annuncia 40 nuovi artisti, tra i quali: Liam Gallagher, Halsey che si aggiungano agli headliner già comunicati, Fred Again.., Sam Smith e Martin Garrix ma non è finita qua. Oltre a loro: Janelle Monáe, Skrillex, RAYE, Tom Odell, Modeselektor, Venerus, Victoria dei Maneskin (dj-set), Neil Frances, Sven Väth, Teezo Touchdown e Tkay Maidza. Ma anche: Ari Abdul, Anfisa Letyago, Archie Hamilton, Colyn, Editors, Enrico Sangiuliano, Franc Moody, Job Jobse, Kevin De Vries, Kiasmos Live, KI/KI, LANY, Len Faki, Lp Giobbi, Mannequin Pussy, Marc Rebillet, Mø, Nico Moreno, NTO Live, Rebūke, Sam Paganini, Sarah Story, Tinlicker Live e Whipped Cream.

In attesa del prossimo annuncio che chiuderà la line up di quest’anno del Sziget Festival, viene aperta la vendita dei biglietti giornalieri che si aggiungono alla possibilità di acquistare gli abbonamenti/pass tickets da 3 e 6 giorni. I prezzi aumenteranno entro poche settimane, si ricorda che per coloro che acquistano almeno due giornalieri consecutivi o abbonamenti, il Sziget Festival offre gratuitamente il campeggio base con bagni e docce, permettendo di vivere appieno le giornate sull’Isola Della Libertà. Non mancano però soluzioni di alloggio per i più esigenti con sistemazioni Glamping in aree campeggio Upgrade. Maggiori informazioni su www.szigetfestival.com/it

La line up si arricchisce non solo di nomi internazionali tra headliner e non, ma anche di artisti italiani, dopo LIBERATO, si aggiungono VICTORIA dei Maneskin che con il suo tour da Dj si esibirà sul Colosseum, un palco unico nel suo genere, una struttura di pallet che riproduce il Colosseo. E Venerus, buone vibrazioni e il suo sound magico, come l’omonimo ultimo album “Magica musica”.

Questo annuncio si compone di nomi internazionali di grande rilevanza da Halsey nota per la sua presenza scenica magnetica. Fresca dell’uscita di un nuovo album, si esibirà sul Main Stage del festival di Budapest. In questa tornata troviamo anche l’ex frontman degli Oasis, il re del Britpop, Liam Gallagher che venerdì 9 agosto, promette di offrire uno spettacolo unico per l’isola di Óbuda, con la celebrazione dei 30 anni di “Definitely Maybe”, album di debutto degli Oasis. Sullo stesso palco, lo stesso giorno, un altro artista inglese, Stormzy.

Mattatrice ai recenti Brit Award, RAYE salirà anche lei sul main stage, dopo aver recentemente fatto la storia ai Brits portando a casa ben 6 premi tra cui “Song of the Year” e “Best New Artist”. Conosciuta per i suoi brani pop contagiosi, la cantautrice britannica è rapidamente diventata una delle artiste più acclamate nel 2024. Un altro vincitore del Brit Award, il musicista britannico Tom Odell, che ha recentemente pubblicato il suo accattivante album “Black Friday”, porterà le sue performance sentite e appassionate all’interno del Sziget.

Il duo di musica elettronica berlinese Modeselektor, rinomato per il suo suono innovativo che unisce elementi di techno, hip-hop ed elettronica sperimentale, esalterà il pubblico del festival con la loro speciale video performance. Con altre sonorità, la band di Philadelphia Mannequin Pussy, che ha recentemente pubblicato il nuovo album “I Got Heaven”, scateneranno l’energia del pubblico con la loro performance di puro rock. La star contemporanea, Yves Tumor, ha pubblicato il suo quarto album in studio “Heaven to a Tortured Mind” nel 2023, rimarcando la sua incalzante ed emozionante inclinazione glam-rock che siamo certi sarà molto apprezzata dal pubblico del Sziget Festival.

Uno degli artisti più acclamati del momento e pioniere della musica elettronica, Skrillex porterà i suoi brani e il suo sound davanti al pubblico del festival più grande d’Europa. Continuando il mood elettronico, il duo islandese Kiasmos, che dopo una pausa di 5 anni dalle scene annunciano l’atteso ritorno.

Nel comunicato risaltano, l’icona pop danese MØ, il rapper americano Teezo Touchdown, l’australiano Tkay Maidza e VICTORIA dei Maneskin che con il suo tour da Dj si esibirà nel Colosseum, un palco unico nel suo genere, caratteristico e tra i più frequentati del festival ungherse.

Il Sziget Festival è noto per il suo vasto programma che accoglie diversi generi musicali tra cui pop, rock, elettronica R&B e i migliori party del continente ospitati nel Bolt Party Arena. Durante l’edizione 2024, ci saranno: elrow, Awakenings, Q-dance, STMPD, Next Level & Rampage e Be Massive.

Il Sziget è più di un festival musicale, è una fuga vibrante dalla vita quotidiana in cui ogni giorno si rivela come un’esperienza eccitante. Il festival ospita oltre 50 palchi sparsi sull’isola di Óbuda in Budapest. Il festival, noto anche come l’Isola della Libertà, invita i suoi frequentatori a connettersi e celebrare la creatività, l’accettazione e l’amore, promuovendo momenti indimenticabili in nome della pace e la fratellanza.