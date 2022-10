GLI SLIPKNOT pubblicano il nuovo album THE END, SO FAR

Gli SLIPKNOT, band vincitrice di un GRAMMY Award, hanno pubblicato il loro nuovo e attesissimo album in studio dal titolo THE END, SO FAR su etichettaRoadrunner Records.

Parlando del nuovo album Crahan dice “Nuova musica, nuova arte e nuovi inizi. Preparatevi per la fine”.

Prodotto dagli SLIPKNOT e da Joe Barresi, THE END, SO FAR contiene il singolo “The Chapeltown Rag”, uscito a sorpresa nel 2021 e arriva dopo l’album di grandissimo successo del 2019 WE ARE NOT YOUR KIND, che ha segnato il terzo consecutivo #1 della band nella Billboard 200. L’album ha avuto un successo globale con il debutto alla posizione #1 nelle classifiche album di dodici paesi in tutto il mondo, incluso UK, Australia, Canada e Messico, con il debutto nella Top 5 in altri dodici paesi tra cui Germania, Francia, Svezia e Italia.

L’album è stato anticipato dai due brani “The Dying Song (Time To Sing)” e “Yen”. “The Dying Song (Time To Sing)” , uscito a sorpresa a luglio accompagnato dal video diretto da M. Shawn ‘clown’ Crahan (guardalo QUI), ha raccolto ampi consensi sia da parte del pubblico che della critica. THE FADER ha dichiarato: “Spacca!”, e Rolling Stone l’ha elogiato come una “nuova elegia punitiva”. Anche per il secondo brano “Yen” , uscito ad agosto , M. Shawn “clown” Crahan ha diretto il video musicale (guardaloqui)

Gli SLIPKNOT hanno dato il via da poco alla terza parte del loro famosissimo tour da headliner KNOTFEST Roadshow. Per ulteriori informazioni sul tour vai su www.slipknot1.com.

TRACKLIST

Adderall The Dying Song (Time To Sing) The Chapeltown Rag Yen Hivemind Warranty Medicine For The Dead Acidic Heirloom H377 De Sade Finale

