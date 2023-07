Wicked Expectation, Inner Jungle è uno specchio sullo stato d’animo di chi l’ascolta

“Inner Jungle” dei Wicked Expectation cambia, come ci hanno raccontato qui sotto, a seconda dello stato d’animo in cui lo ascolti: come uno specchio, quel cerchio blu scuro in copertina può essere cielo o abisso. La band torinese ha pubblicato l’EP, preceduto dai singoli “Moving clockwise” e “By the air”, sia in versione digitale che in vinile in edizione limitata, e si è cimentata anche dietro la macchina da presa per il video di “Ghostly noise”. “Inner Jungle” è la tempesta emotiva di inquietudine e inadeguatezza, una vegetazione rigogliosa dalla bellezza incontrollabile – spiegano – È proprio nei fiori più esotici e nelle piante più pericolose che risiede la vera natura interiore, intima e profonda; la coesistenza di forza e debolezze che ognuno di noi cerca di celare. “Inner Jungle” è un inno allo scomodo e al diverso, l’accettazione di cosa ci rende utili e a volte non desiderabili”. Sperimentali, elettronici e psichedelici, i Wicked Expectation sono nati nel 2012 e hanno pubblicato il primo album, “Visions”, nel 2015, cui è seguito “Folding parasites” nel 2017 ed “Echoes” nel 2019.

Posso dirvi una cosa? Io ve la dico. Inner Jungle mi ha fatto pensare a Salgari: quell’uomo non è mai uscito dall’Italia, in pratica, e aveva talmente tanta jungla dentro da inventare Sandokan e Mompracem (che in realtà esiste, ma è praticamente uno scoglio). È come se fosse un’esplosione che parte da dentro, una roba che se non fai uscire ti ammazza. Funzionate così anche voi?

Per noi la giungla è una bellissima metafora della condizione interiore. Mille pensieri ed idee ci attanagliano e spesso ci fanno sentire intrappolati. L’idea che la mente ed il cuore fossero una grande giungla ci è venuta vedendo uno dei lavori del nostro grafico di fiducia Oscar! Infatti, da quell’idea è partito lo sviluppo dell’artwork, che potete vedere nella versione definitiva.

Parlate di un triangolo fra uomo, natura e tecnologia: secondo voi riusciremo mai ad avere una relazione poliamorosa sana o finiremo sempre per litigare per l’attenzione di uno degli altri angoli?

Non credo. Purtroppo l’avidità di uno degli angoli probabilmente svilupperà a dismisura un altro degli angoli, andando a rendere l’ultimo una vittima. Non vogliamo passare per pessimisti cosmici, ma le premesse non sono buone. Speriamo che il futuro ci riservi delle belle sorprese!

Domanda tecnica: per il video di “Ghostly noise” a che ora vi siete dovuti alzare dal letto per poter riprendere Torino senza quasi nessuno in giro? E in generale, come vi trovate davanti a una telecamera o una macchina fotografica?

Non molto presto a dire il vero. Ci sono degli orari nei quali Torino, dopo che la gente è entrata in ufficio, sembra essere un paesino. Figurati che la scena del timelapse dei treni in stazione l’abbiamo girata alle 9.30 di mattina! Questo video, per la prima volta, ci vede anche dietro la telecamera! Abbiamo ideato e realizzato noi stessi il videoclip, partendo dal concetto che ci si possa sentire soli e dimenticati anche in un contesto affollato. In generale non abbiamo una grande confidenza con la telecamera, ma ci piace l’idea di realizzare altro oltre la musica!

La copertina del disco mi piace un sacco, ma c’è una cosa che devo capire: siamo noi che dal basso guardiamo in alto e vediamo il cielo stellato, o dall’alto guardiamo giù e finiamo in un buco nero?

Dipende da quando la guardi, dal tuo stato d’animo. È un po’ come una clessidra, funziona da entrambi i lati! Ci fa piacere che ognuno trovi dei lati nascosti in questa copertina, molti dei quali nemmeno pensati alle origini dell’idea.

E ora il momento serio: avete già date in ponte? Dove vi vedremo suonare dal vivo?

Certo, e non vediamo l’ora! Abbiamo iniziato la stagione dei festival, che è di gran lunga la nostra preferita. Le persone arrivano sotto il palco con la mente ed il cuore aperto, pronte a scoprire qualcosa di nuovo!

Ci potrete trovare qui nei prossimi mesi:



06/07 APERIBIO Cocconato d’Asti

08/07 MERAVIGLIA FESTIVAL Piana di Vigezzo (VB)

14/07 EVERGREEN FEST Torino w/ Samuel

15/07 CASCINA MARTESANA Milano

28/07 SERRAVALLEROCK Serravalle Pistoiese (PT)

Qualche altra data è in arrivo!