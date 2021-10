Essencial3IO=, un progetto artistico di eccellenza per la prima volta insieme con Invocation

Il progetto Essencial3IO= è formato da Giovanni Imparato, Marco Cappelli e Louis Siciliano: tre musicisti italiani di indubbia fama che si uniscono per fondere elettronica, world music, jazz e sperimentazione. Con all’attivo 30 anni di carriera, debuttano per la prima volta insieme con Invocation.

Giovanni Imparato, alle percussioni, è un sacerdote dei tamburi Batà a Cuba, ha collaborato con Ray Charles, Isaac Delgado, John Zorn, Lucio Dalla, Nccp, Stewart Copeland, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Renato Carosone, Conjunto Folklorico Nacional de Cuba e molti altri, dedicandosi soprattutto alla musica Yoruba.

Alle chitarre, Marco Cappelli: attivo nella scena dell’avanguardia di New York, è compositore per la White Wave Young Sung Kim Dance Company newyorkese, ha scritto la colonna sonora per Intervallo di Leonardo Di Costanzo, premiato col David di Donatello, e ha collaborato con Anthony Coleman, Michel Godard, Jim Pugliese, Enrico Rava, Marc Ribot, Adam Rudolph, Elliott Sharp, Giovanni Sollima, Markus Stockhausen, Raiz.

Louis Siciliano, a sintetizzatori, tastiere ed elettronica, è uno dei pochi artisti europei a far parte della giuria dei Grammy Awards ed è compositore, direttore d’orchestra, ingegnere e spazializzatore del suono. Ha composto, diretto, arrangiato, mixato e prodotto musiche per Alessandro D’Alatri, Gabriele Salvatores, Sergio Rubini, Salvatore Piscitelli, Alessandro Haber e molti altri.

Non sono un abitante del mondo del jazz, anche se immagino che jazz e gospel siano le radici di tutto quello che ascoltiamo adesso. In ogni caso, dal quel poco che so, mi pare di aver capito che le collaborazioni fra musicisti siano all’ordine del giorno.

(Louis) Non è la collaborazione ad essere all’ordine del giorno. E’ l’apertura! Concetto di questi tempi molto temuto e combattuto. ESENCIAL3io= è apertura sulla Musica, sulla Società, sulle differenti culture e sulle varie visioni della vita. All’ordine del giorno di ESENCIAL3io= c’è l’apertura. Del cuore e della mente. Non amiamo le etichette di genere ma se proprio dobbiamo usarle noi facciamo ELECTRONIC GLOBAL MUSIC. Che cos’è? Acoltate l’album e rimarrete sorpresi se siete ascoltatori di Musica. Se cercate “Amici”, CAMBIATE SUBITO CANALE!

Quindi: voi tre siete una band vera e propria o siete più una comunanza d’intenti in chiave musicale?

(Louis) Siamo 3 anime che risuonano e tre menti che vibrano sulle stesse frequenze nel fare Musica. Per noi la via alla Musica è questa della quale vi stiamo cercando di far partecipe. Niente marketing. Niente fuffa comunicativa. Un approccio alla Musica senza reti di protezioni e senza filtri.



Avete chiamato il vostro lavoro Invocation. Cosa invocate, di preciso?

(Giovanni) Si presuppone sempre che dietro una frase o una parola ci sia necessariamente un pensiero struttura. La “struttura” è secondo me uno dei possibili approcci alla decodificazione della realtà, senz’altro sopravvalutato e non certo l’unico. Noi “invochiamo” qualcosa che va oltre ciò che sta in superficie e risiede nella profondità di ogni essere umano: è quell’elemento misterioso che ci permette di connetterci musicalmente e spiritualmente senza un canovaccio concordato.

Domanda specifica, forse solo per Giovanni ma non saprei, alla fine è una cosa che immagino interessi tutti: ultimamente la comunità del Candomblé brasiliana, complice anche Bolsonaro e il suo razzismo mascherato da politica, è costantemente sotto attacco. Vengono distrutti i luoghi di culto e i tamburi sacri, la gente viene minacciata e costretta a lasciare le sue case, e a fare queste cose sono soprattutto gli evangelici e il loro braccio armato in giro per le città (armato nel senso armato di mitra). Queste comunità sono depositarie di una cultura musicale immensa che rischia di essere cancellata perché Bolsonaro vuole che la comunità evangelica lo voti. Voi che conoscete meglio questa cultura musicale ci potete spiegare cosa richiamo di perdere definitivamente, se il Candomblé dovesse sparire?

(Louis) Se dovessero sparire le rose dai giardini cosa rimarrebbe? Se dovessero sparire i pesci dal mare cosa succederebbe?

Ecco, prendete questi esempi ed elevateli alla N. Perchè? Perchè qualsiasi via spirituale e tradizionale in questo mondo è una facciata di quel prisma luminoso che si chiama Conoscenza. Senza Conoscenza si brancola nel buio. E la spiritualità di qualsiasi tradizione sia, praticata con rispetto, purezza e amore è la strada per la Gioia.

Per noi questa via spirituale si chiama MUSICA che comprende anche il Candomblè e questo tipo di conoscenze molto molto profonde degli infiniti mondi spirituali.

Domanda tecnica: avete già in programma di suonare dal vivo questo lavoro? E se si, come vi muoverete?

(Marco) Stiamo lavorando a molti progetti, tra cui un tour americano e l’idea di arrivare pronti alla prossima stagione di festivals Italiani ed Europei. Lo “spin” del disco, che sta andando benissimo già a pochi giorni dalla sua uscita, ci incoraggia molto a crederci. Essential3io e` un fenomeno contagioso, e noi siamo malatissimi!

Ultima cosa, un po’ banale ma sono curiosa: come fondete la vostra musica, le vostre esperienze? Come fate a farle diventare musica?

(Louis) Si basa tutto sul concetto di ascoltare e ascoltarsi. Paradossalmente a tutto ciò che si pensa riguardo il fare Musica attivamente, l’ascolto rimane il motore di tutto.

Ascoltiamo gli altri, ci ascoltiamo e reagiamo creativamente a tutti gli stimoli che vengono dal mondo esterno e da quello interiore: entusiasmo del pubblico, una figurazione ritmica che prende forma, una melodia che viene proposta da uno dei componenti del trio. E’ un dialogare continuo e costante. Un modo non solo di fare Musica ma di vivere è il QUI ED ORA.