The End At The Beginning, il nuovo album esce l’8 aprile

Annunciato il nuovo album della metalcore band The End At The Beginning: “Lightbringer” è il titolo del disco che sarà pubblicato l’8 aprile 2022 in collaborazione con Superbia Music. La release arriva a distanza di un anno da “Elements”, ultimo lavoro del gruppo.

L’album è stato registrato presso lo studio Zeta Factory di Carpi grazie al lavoro di Federico Ascari come recording, mixing e mastering engineer. Artwork a cura di Mattia Castiglia.

“Lightbringer è il nostro terzo full-length e primo LP con l’attuale formazione” spiega la band. “Figlio di uno dei tempi più duri che abbiamo dovuto affrontare, nasce come conseguenza dello stile compositivo adottato per Elements ma, a differenza di quest’ultimo, i nove brani che lo compongono si connettono tra di loro, uno dopo l’altro, non solo da un punto di vista musicale, ma anche dei testi, andando a formare un vero e proprio concept album attraverso cui poter raccontare una storia. Prendendo spunto dal poema Paradise Lost e dalla figura mitologica di Prometeo, abbiamo deciso di raccontare una nostra versione di Lucifero, sintesi di queste due visioni e della nostra rielaborazione personale: qui vediamo un Lucifero che, dopo la cacciata dai Cieli e la ribellione alla sua punizione, diventa colui che dona il fuoco della ragione all’umanità e, al tempo stesso, emissario della sua stessa distruzione, terminando per invidiarne la mortalità. Da un punto di vista compositivo, i brani risultano essere collegati anche a livello musicale tramite l’utilizzo di importanti sezioni orchestrali, via anch’essa che abbiamo iniziato a percorrere con il precedente EP e, che in questo lavoro, è diventata sempre di più l’elemento caratterizzante il suono della band. Tutto ciò è ovviamente intrecciato a sonorità e strutture tipiche del metal e del metalcore moderno”.

TRACKLIST

01 Throne

02 Exile

03 Rebellion

04 Eden

05 Adam

06 Redeemer

07 Destroyer

08 Damnation

09 Torment