L’Universo di Mara Sattei: la tempesta che ti attraversa

Mara Sattei, ormai conosciuta e rinomata dall’unanimità dalla scena urban/rap italiana, ci ha già fatto ascoltare una buona quantità di materiale da non lasciare dubbi sul suo talento. Se pensiamo che questa prima parte di carriera conta in media 1.228.428 ascoltatori mensili ed un numero insormontabile di visualizzazioni, ci stupiremo di scoprire che per lei è solo l’inizio.

Dopo le più grandi hit con cui si è aperta la strada, sostenuta dal suo produttore e fratello Tra Supreme e affiancata dalle collaborazioni con Gazzelle, Carl Brave, Lous and the Yakuz, rivela che per lei è stato un “riscaldamento”. È una fase provvisoria e propedeutica in vista del suo nuovo inizio, il suo album Universo in uscita il 14 gennaio 2022 – prodotto da tha Supreme, per Arista/Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

“Penso spesso che ciò che mostriamo sia solo una piccolissima parte di ciò che è dentro di noi. Siamo un insieme di storie, di emozioni, di scelte. A volte percepiamo spazi immensi, mondi inesplorati in cui ci perdiamo, mentre altre volte ci sentiamo così piccoli da voler sparire. Vogliamo vedere oltre, sentirci parte di qualcosa. Vogliamo amare e sentirci amati, e tornare alla semplicità che si contraddistingue in un mondo di sovrastrutture…”



È così che Sara Mattei, in arte Mara Sattei ci introduce il concept alla base del suo album, e aggiunge:

“…La verità è che accettare il disordine ci fa comprendere realmente cosa è al suo posto e ci dà la consapevolezza di chi siamo o di chi vorremmo essere. Io con la musica ho scoperto di essere libera, dentro il mio universo che ora vi mostro.”

Importante presa di coscienza da parte della cantautrice, che associata al suo precedente singolo Ciò che non dici, da completezza al suo pensiero sull’essere e sulla sua sfacciata contraddizione.

L’album Universo è densità. Densità di pensiero e che si incanala ad una velocità supersonica nei 14 brani che lo compongono. Il flow di Mara è il suo marchio distintivo, ciò che incanta i fan, e in questo disco trova le collaborazioni e i ritmi giusti per esprimersi a pieno. Richiede un ascolto attento, non riesci a stare dietro a tutte le strofe, essendo inoltre molto eterogeneo come album potrebbe dividere le opinioni su questo “Universo”.

Inquadriamo di più il progetto di Mara, lascia un campo pieno di stimoli che ha affrontato nel tempo e un ampio rage di sound e mood diversi come elettronica e il pop. Curato e pensato da capo a piedi. La produzione, affidata totalmente al fratello, da segno di fiducia in chi la conosce e sente le sue attitudini, scegliendo ciò che è meglio per lei. Solo lei e lui a livello creativo per esprimere il suo universo più intimo. Anche la foto di copertina (scattata da Giampaolo Sgura) trasmette la sua unicità e la voglia di farsi finalmente vedere, ma con un tocco di semplicità ed eleganza.

Le collaborazioni scelte partono da Tedua con Blu Intenso, Carl Brave con Tetris, Giorgiacon Parentesi arrivando aGazzellecon Occhi Stelle.Alcune inaspettati e altri precedentemente testati, ma tutti featuring sono funzionali allo scopo del testo.

In conclusione, questo album lascia detto tanto, bisogna essere pronti a essere travolti. Ascoltandolo da cima a fondo rimani con mille pensieri e sensazioni. Poi preso pezzo per pezzo, scorporato e spalmato nelle playlist della giornata, riesce a entrare e riempire la mente ed emergere con ogni singolo brano.

Universo: la tracklist



1 – Universo – Intro

2 – Blu intenso (feat. Tedua)

3 – Cicatrici

4 – Tetris (feat. Carl Brave)

5 – Ciò che non dici

6 – Tamigi

7 – Parentesi (feat. Giorgia)

8 – Shot

9 – Antartide

10 – 0 rischi nel love (feat. tha Supreme)

11 – Sabbie mobili

12 – Occhi stelle (feat. Gazzelle)

13 – Scusa

14 – Perle

Di Giulia Garulli

